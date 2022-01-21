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Манчестер Юнайтед --
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Саутгемптон --
Манчестер Сіті --
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Аталанта --
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Атлетіко --
Валенсія --
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Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00 Онлайн
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
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Реал --
Ельче --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
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Герта --
Баварія --
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Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів: остаточний склад

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 19:23
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Сьогодні було затверджено склад збірної України на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні. Нашу команду представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту
Склад України на Олімпіаду-2022
Склад України на Олімпіаду-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена ​​у змаганнях змішаних команд з фрістайлу (акробатика) та у жіночому бобслеї (монобоб).

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Склад Олімпійської команди-2022 налічує чотирьох Олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фрістайліст Олександр Абраменко.

Склад збірної України на Олімпіаду-2022

Біатлон
Чоловіки
Антон Дудченко
Дмитро Підручний
Артем Прима
Артем Тищенко
Богдан Цимбал
Жінки
Юлія Джима
Дар'я Блашко
Олена Білосюк (Підгрушна)
Валентина Семеренко
Ірина Петренко
ЛИЖНІ ГОНКИ
Чоловіки
Олексій Красовський
Руслан Перехода
Жінки
Марина Анцибор
Валентина Камінська
Юлія Кроль
Вікторія Олех
Дар'я Рубльова
ЛИЖНЕ ДВОБОРСТВО
Чоловіки
Дмитро Мазурчук
СНОУБОРДИНГ
Жінки
Аннамарі Данча
СТРИБКИ З ТРАМПЛІНУ
Чоловіки
Віталій Калініченко
Євген Марусяк
Антон Корчук
ФРІСТАЙЛ
Чоловіки
Олександр Абраменко
Дмитро Котовський
Олександр Окіпнюк
Жінки
Анастасія Новосад
Ольга Полюк
БОБСЛЕЙ
Жінки
Лідія Гунько
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
Чоловіки
Іван Ковбаснюк
Жінки
Анастасія Шепіленко
САННИЙ СПОРТ
Чоловіки
Антон Дукач
Андрій Лисецький
Андрій Мандзій
Ігор Стахів
Жінки
Олена Стецьків
Юліанна Туницька
СКЕЛЕТОН
Чоловіки
Владислав Гераскевич
ФІГУРНЕ КАТАННЯ
Чоловіки
Артем Деренський
Максим Нікітін
Іван Шмуратко
Жінки
Софія Голіченкова
Олександра Назарова
Анастасія Шаботова
ШОРТ-ТРЕК
Чоловіки
Олег Гандей
Жінки
Уляна Дуброва

Українці виступатимуть у 12 різних дисциплінах

  • Біатлон
  • Бобслей
  • Гірські лижі
  • Лижне двоборство
  • Лижні гонки
  • Санний спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Стрибки на лижах з трампліну
  • Фігурне катання
  • Фрістайл
  • Шорт-трек

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Манчестер Юнайтед

Завтра

17:00

Вест Хем

1.92

3.85

3.90

Саутгемптон

Завтра

19:30

Манчестер Сіті

10.50

6.30

1.28

Лаціо

Завтра

21:45

Аталанта

3.15

3.85

2.17
Пекін, зустрічай!
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І
Г
О
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18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
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26
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