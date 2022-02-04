Побили россиян: первый рекорд Олимпиады

Новое мировое достижение установлено в соревнованиях фигуристов

Китайцы - новые рекордсмены / Фото: Getty Images

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар. По итогам короткой программы в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине они заняли первое место, набрав 82,83 балла.

Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Реклама

Реклама

Предыдущий мировой рекорд (82,36) принадлежал Анастасии Мишиной и Александру Галлямову из РОК, которые в Пекине набрали 82,64 балла, заняв второе место в короткой программе командного турнира.

Напомним, после трех этапов командного турнира фигуристов из восьми на Играх-2022 лидирует сборная США. Украина досрочно потеряла шансы на медали.

Реклама

Ранее мы писали, что украинская делегация единственная из всех десяти сборных не стала хлопать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине.

Кондратюк из РФ остался без украинских аплодисментов / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

При этом, несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, наши спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.

Сразу несколько украинских фигуристов в Пекине дали интервью российским СМИ, заявив, что им никто не запрещал разговаривать с ними на русском.