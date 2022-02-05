Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На Играх будут разыграны 109 комплектов наград в 15 дисциплинах

Медальный зачет Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

Всего на Олимпийских играх в Пекине спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта – биатлоне, бобслее, скелетоне, керлинге, коньковых видах спорта, лыжных видах спорта, санном спорте и хоккее.

По сравнению с прошлыми Играми, в программу соревнований добавились семь новых дисциплин.

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Медальный зачет Олимпиады-2022:

М Страна ВСЕГО 1 Норвегия 2 0 0 2 2 Словения 1 0 1 2 3 Китай 1 0 0 1 3 Нидерланды 1 0 0 1 3 Швеция 1 0 0 1 6 Италия 0 2 0 2 7 Канада 0 1 1 2 7 РОК 0 1 1 2 9 Франция 0 1 0 1 9 Германия 0 1 0 1 11 Австрия 0 0 1 1 11 Венгрия 0 0 1 1 11 Япония 0 0 1 1

В Олимпийских играх 2022 года принимают участие 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Украину в Пекине представляет 45 спортсменов. Они будут выступать в 12 дисциплинах. Правда, коронавирус вносит коррективы в состав нашей команды, поэтому окончательное количество может быть другим.