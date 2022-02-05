Расписание стартов 6 февраля на Олимпиаде-2022

Олимпиада-2022 набирает обороты. 6 февраля определят чемпионов и призеров в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, санном спорте и фристайле. По итогам субботы в медальном зачете лидирует Норвегия.
Расписание медальных стартов 6 февраля
СНОУБОРД
- 03:30 Слоупстайл, женщины
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
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- 05:00 Скоростной спуск, мужчины
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
- 09:00 Скиатлон, 2x15 км, мужчины
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
- 10:30 5000 м, мужчины
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
- 12:00 HS-109, мужчины
САННЫЙ СПОРТ
- 13:30. Одноместные сани, мужчины
ФРИСТАЙЛ
- 14:40 Могул, женщины
Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.