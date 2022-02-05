Расписание стартов 6 февраля на Олимпиаде-2022

В воскресенье на зимних Играх в Пекине разыграют еще семь комплектов медалей

Украинский саночник Антон Дукач / Фото: Reuters

Олимпиада-2022 набирает обороты. 6 февраля определят чемпионов и призеров в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, санном спорте и фристайле. По итогам субботы в медальном зачете лидирует Норвегия.

Расписание медальных стартов 6 февраля

СНОУБОРД

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03:30 Слоупстайл, женщины

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

05:00 Скоростной спуск, мужчины

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

09:00 Скиатлон, 2x15 км, мужчины

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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10:30 5000 м, мужчины

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

12:00 HS-109, мужчины

САННЫЙ СПОРТ

13:30. Одноместные сани, мужчины

ФРИСТАЙЛ

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14:40 Могул, женщины

Субботние чемпионки – норвежка Йохауг и словенка Богатай / Фото: Reuters

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.