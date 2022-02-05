Розклад стартів 6 лютого на Олімпіаді-2022

Олімпіада-2022 набирає обертів. 6 лютого визначать чемпіонів та призерів у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних гонках, ковзанярському спорті, стрибках з трампліну, санному спорті та фристайлі. За підсумками суботи у медальному заліку лідирує Норвегія.
Розклад медальних стартів 6 лютого
СНОУБОРД
- 03:30 Слоупстайл, жінки
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
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- 05:00 Швидкісний спуск, чоловіки
ЛИЖНІ ГОНКИ
- 09:00 Скіатлон, 2x15 км, чоловіки
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
- 10:30 5000 м, чоловіки
СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ
- 12:00 HS-109, чоловіки
САННИЙ СПОРТ
- 13:30. Одномісні сани, чоловіки
ФРИСТАЙЛ
- 14:40 Могул, жінки
Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.