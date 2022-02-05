Розклад стартів 6 лютого на Олімпіаді-2022

У неділю на зимових Іграх у Пекіні розіграють ще сім комплектів медалей

Український саночник Антон Дукач / Фото: Reuters

Олімпіада-2022 набирає обертів. 6 лютого визначать чемпіонів та призерів у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних гонках, ковзанярському спорті, стрибках з трампліну, санному спорті та фристайлі. За підсумками суботи у медальному заліку лідирує Норвегія.

Розклад медальних стартів 6 лютого

СНОУБОРД

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03:30 Слоупстайл, жінки

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

05:00 Швидкісний спуск, чоловіки

ЛИЖНІ ГОНКИ

09:00 Скіатлон, 2x15 км, чоловіки

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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10:30 5000 м, чоловіки

СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ

12:00 HS-109, чоловіки

САННИЙ СПОРТ

13:30. Одномісні сани, чоловіки

ФРИСТАЙЛ

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14:40 Могул, жінки

Суботні чемпіонки – норвежка Йохауг та словенка Богатай / Фото: Reuters

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.