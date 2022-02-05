Теперь всех порвет! Украинец на Олимпиаде стал отцом

У биатлониста олимпийской сборной Украины Богдана Цымбала родился сын.
Мальчика, которого Богдану родила его жена Анастасия, назвали Григорием! Вес малыша составил 3800 граммов, рост – 54 см.
"Теперь каждое утро точно не с кофе", – написала у себя в сториз счастливая мама.
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Счастливый же отец под воздействием такого эмоционального "допинга", как появление ребенка в семье, непременно должен добиться успеха на Играх-2022 в Пекине.
Напомним, началась Олимпиада в Пекине для украинских биатлонистов не лучшим образом. В смешанной эстафете четверка в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла лишь 13-е место.
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