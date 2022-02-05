Теперь всех порвет! Украинец на Олимпиаде стал отцом

Знаменательное событие случилось в жизни 24-летнего биатлониста Богдана Цымбала

У Богдана Цымбала - пополнение в семье / Фото: Instagram, biathlon.com.ua

У биатлониста олимпийской сборной Украины Богдана Цымбала родился сын.

Мальчика, которого Богдану родила его жена Анастасия, назвали Григорием! Вес малыша составил 3800 граммов, рост – 54 см.

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"Теперь каждое утро точно не с кофе", – написала у себя в сториз счастливая мама.

Счастливый же отец под воздействием такого эмоционального "допинга", как появление ребенка в семье, непременно должен добиться успеха на Играх-2022 в Пекине.

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Напомним, началась Олимпиада в Пекине для украинских биатлонистов не лучшим образом. В смешанной эстафете четверка в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла лишь 13-е место.