США разбили Россию на Олимпиаде

В матче женского хоккейного турнира Игр-2022 в Пекине команда РОК без шансов уступила американкам

США vs РОК - 5:0 / Фото: Getty Images

Американские хоккеистки разгромили россиянок со счетом 5:0.

Шайбы для того, чтобы счет стал песенным, забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

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Сборная США набрала шесть очков после двух матчей и занимает второе место в группе А. У команды РОК третья позиция.

Тем не менее, по итогам группового раунда, все пять команд из квинтета А, включая РОК, выйдут в 1/4 финала – а там уже к ним присоединятся трое лучших из другой группы, и начнутся игры на выбывание.

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Группа A

США – Россия – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Штраф: 6 – 14

Броски: 62 (19+17+26) — 12 (2+4+6)

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Ранее мы писали, что Россия и США повздорили на льду Олимпиады в соревнованиях фигуристов. Пара из РФ обвинила американцев в наезде.

За махинации с допингом россияне на Олимпиаде в Пекине выступают без названия своей страны, флага и гимна – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).