Найкраще відчуття! Українець після відмови від російської мови блиснув на Олімпіаді

Фігурист із Києва Іван Шмуратко кваліфікувався до довільної програми – це вже перемога, якщо врахувати, що старт Олімпіади розпочався для нього з коронавірусу

Іван Шмуратко / Фото: Reuters

Через позитивний тест на коронавірус 20-річний українець Іван Шмуратко пропустив командні змагання фігуристів у Пекіні, спостерігаючи за ними з ізоляції.

Але після негативного тесту Шмуратко повернувся на лід у короткій програмі особистих змагань і, попри тривале перебування без повноцінних тренувань, потрапив до 24-х найкращих, які отримали путівки до довільної програми.

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Медалістів у ній фігуристи визначать 10 лютого.

Шмуратко без грубих помилок виконав коротку програму під Une vie d'amour Шарля Азнавура. З помилок – судді зафіксували у нього неправильне ребро відштовхування на лутці.

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Але це не завадило йому посісти прохідне 22 місце.

"Був радий кататись, на ізоляції цього не зробити. Хочу сказати, що був розслаблений – спочатку не дуже, але у другій частині програми заспокоївся й зробив усе, що міг, насолоджувався олімпійським досвідом. Кататися на Олімпіаді – це найкраще відчуття на світі, дуже гордий, що я тут і представляю свою країну. Чекаю на виступи у довільній", – наводить слова Шмуратка Чемпіонат.

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Виграв же коротку програму американський фігурист Нейтан Чен із результатом 113,97 бала – це новий світовий рекорд.

Сенсація короткої програми – лише восьме місце дворазового олімпійського чемпіона японця Юдзуру Ханю, який у Пекіні ризикує залишитися без медалі.

Олімпіада-2022. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма

1. Нейтан Чен (США) – 113,97

2. Юма Кагіяма (Японія) – 108,12

3. Сьома Уно (Японія) – 105,90

8. Юдзуру Ханю (Японія) – 95.15

22. Іван Шмуратко (Україна) – 78.11

Раніше у Пекіні Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою - тільки українською чи англійською. "Я українець", – пояснив росЗМІ фігурист.

При цьому Шмуратко не захотів говорити про війну з Росією.