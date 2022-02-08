Український фігурист відмовився говорити про війну з Росією

Американська спортивна преса на Олімпійських іграх дуже цікавиться подіями в Україні та можливою повномасштабною війною з Росією.
Журналісти ставлять подібні запитання нашим спортсменам. Але відповіді не отримують. Цього разу кореспондентка Sports Illustrated запитала фігуриста Івана Шмуратка, чи переживає він про ситуацію на батьківщині.
"Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати" , – цитує Шмуратка "Чемпіонат".
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Раніше фігурист із Києва пояснив російським ЗМІ, чому не розмовляє з ними російською.
Нагадаємо, через позитивний тест на коронавірус Шмуратко пропустив командні змагання фігуристів на Олімпіаді в Пекіні, але вже отримав негативний тест, тому зможе виступити в індивідуальних змаганнях 8 та 10 лютого.
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