Український фігурист відмовився говорити про війну з Росією

Іван Шмуратко не обговорював з американськими журналістами ситуацію в Україні, на яку погрожує напасти Росія

Іван Шмуратко на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Американська спортивна преса на Олімпійських іграх дуже цікавиться подіями в Україні та можливою повномасштабною війною з Росією.

Журналісти ставлять подібні запитання нашим спортсменам. Але відповіді не отримують. Цього разу кореспондентка Sports Illustrated запитала фігуриста Івана Шмуратка, чи переживає він про ситуацію на батьківщині.

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"Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати" , – цитує Шмуратка "Чемпіонат".

Раніше фігурист із Києва пояснив російським ЗМІ, чому не розмовляє з ними російською.

Іван Шмуратко / Фото: Instagram

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Нагадаємо, через позитивний тест на коронавірус Шмуратко пропустив командні змагання фігуристів на Олімпіаді в Пекіні, але вже отримав негативний тест, тому зможе виступити в індивідуальних змаганнях 8 та 10 лютого.