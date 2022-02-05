Перша перемога України у Пекіні

Український спортсмен Іван Шмуратко зумів перемогти коронавірус і тепер готується до виступів на Олімпійських іграх

Іван Шмуратко / Фото: Instagram

Іван Шмуратко отримав негативний результат на коронавірус. Зазначимо, щоб отримати доступ до змагань, необхідно здати два негативні тести на COVID-19 з інтервалом у добу.

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З цим завданням український фігурист успішно впорався, про що встиг повідомити своїм фанатам у Instagram.

"Олімпіадо, я повертаюся", – написав Шмуратко.

Шмуратко мав взяти участь у командному турнірі з фігурного катання, але у підсумку не виступив у чоловічому одиночному катанні через позитивний тест на коронавірус.

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Іван Шмуратко / Фото: Reuters

Іван зможе показати свою майстерність вже у вівторок, 8 лютого, коли відбудеться одиночний турнір із фігурного катання на Олімпіаді-2022.

Перед початком Ігор у Пекіні Іван Шмуратко не попався на провокацію російських журналістів. На запитання кореспондента Матч ТВ російською Шмуратко почав відповідати англійською. Вони ж хотіли почути відповідь російською.



