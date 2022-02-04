Перші надії на медалі: розклад українців на Олімпіаді 5 лютого

Зимові Олімпійські ігри 2022 офіційно відкрилися грандіозною церемонією відкриття. А тепер час переходити до самих змагань

Будемо вболівати за біатлоністів та скіатлоністок / Фото: AFP

Вже в перший офіційний день Олімпіади-2022 українські спортсмени розпочнуть боротьбу за медалі. У суботу українці боротимуться за нагороди у біатлоні та скіатлоні.

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Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 5 лютого

08:20. Стрибки з трампліну: звичайний трамплін, кваліфікація, чоловіки – Антон Корчук, Євген Марусяк

– Антон Корчук, Євген Марусяк 09:45. Скіатлон: Лижні перегони, жінки (фінал) – Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова

– Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова 11.00. Біатлон: змішана естафета (фінал) – Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Пріма, Дмитро Підручний

– Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Пріма, Дмитро Підручний 13:10. Санний спорт, чоловіки, 1-й заїзд – Андрій Мандзій, Антон Дукач

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

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Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.