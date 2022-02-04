Що це було? Китайці здивували ощадливим запаленням олімпійського вогню

Зимові Олімпійські ігри-2022 офіційно відкрито! На стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні запалили олімпійський вогонь – головний символ олімпійських ігор

У Пекіні запалили олімпійський вогонь / Фото: REUTERS

Щоправда, зробили це китайці досить оригінально. Декілька відомих спортсменів країни по черзі передали факел вже на арені, а потім його встановили в середину великої сніжинки, яку підняли над стадіоном. Усе!

Небо над ареною освітилося гарним салютом, а ось дрібний смолоскип усередині сніжинки був ледь помітний. Невже вирішили заощадити на головному символі Ігор?

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Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що Путін заснув у момент появи збірної України на відкритті Олімпіади. Президент РФ сконфузився під час церемонії в Пекіні.

Учасники та медалі

Перші медалі Олімпіади-2022 будуть розіграні 5 лютого, а останні – 20-го, у день закриття Ігор. До Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

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Україна у Пекіні

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Наша гордість

До Пекіна приїхали чотири українські спортсмени, які раніше вже вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв золото у Пхенчхані-2018. Щоправда, вже у Пекіні Білосюк здала позитивний тест на коронавірус, т ому, на жаль, пропустить, як мінімум, стартові перегони Олімпіади.

Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші шанси

Букмекери дають Україні лише 12% на завоювання золотої медалі! Коефіцієнт на те, що українці виграють хоча б одне змагання на Олімпіаді, дорівнює 7:50. Чекатимемо медаль у біатлоні та фрістайлі.

За словами міністра спорту України Вадима Гутцайта, він буде задоволений і однією медаллю.