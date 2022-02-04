Старість – не радість. Путін заснув при появі збірної України під час відкриття Олімпіади

Сьогодні у Пекіні відбулася урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року.
На нашому сайті проходить онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022.
Під час проходження олімпійської збірної України транслятори виловили момент із президентом РФ Володимиром Путіним.
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Moments ago: #Putin grabs a lonely nap as #Ukraine delegation enters the #Olympics #OpeningCeremony . The first of many uncomfortable images from these #Beijing games. pic.twitter.com/7uaz3EDytE- Mark Davis (@MarkDavis) February 4, 2022
Коли проходила наша команда, глава країни-агресора ненароком задрімав. Нічого не вдієш, вік диктатора дається взнаки.
Putin napping while Ukraine is announced #OpeningCeremony #Olympics pic.twitter.com/2P1LfrRwIm- Dylan Kanner (@DKanner10) February 4, 2022
Нагадаємо, що на параді відкриття Ігор-2022 нашу команду з прапором у руках вивели два спортсмен – олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 різних дисциплінах.