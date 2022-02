Старість – не радість. Путін заснув при появі збірної України під час відкриття Олімпіади

Сьогодні у Пекіні відбулася урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року.

На нашому сайті проходить онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022.

Під час проходження олімпійської збірної України транслятори виловили момент із президентом РФ Володимиром Путіним.

Moments ago: #Putin grabs a lonely nap as #Ukraine delegation enters the #Olympics #OpeningCeremony . The first of many uncomfortable images from these #Beijing games. pic.twitter.com/7uaz3EDytE