Старість – не радість. Путін заснув при появі збірної України під час відкриття Олімпіади

Президент РФ сконфузився під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні

Путін задрімав, коли вийшла збірна України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Пекіні відбулася урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року.

На нашому сайті проходить онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022.

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Під час проходження олімпійської збірної України транслятори виловили момент із президентом РФ Володимиром Путіним.

Коли проходила наша команда, глава країни-агресора ненароком задрімав. Нічого не вдієш, вік диктатора дається взнаки.

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Нагадаємо, що на параді відкриття Ігор-2022 нашу команду з прапором у руках вивели два спортсмен – олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Вихід України на церемонії відкриття / Фото: Getty Images

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Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена ​​45 спортсменами у 12 різних дисциплінах.