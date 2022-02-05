Де дивитись змішану естафету в біатлоні на Олімпіаді-2022

Програму біатлону у Пекіні відкриє змішана естафета. Перегони розпочнуться об 11:00 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на ТБ та в інтернеті.
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Де дивитись змішану естафету в Пекіні
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Хто представить Україну
Збірну України у змішаній естафеті представлять Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Що таке змішана естафета
Змішана естафета проходить у традиційному форматі естафет, тільки перші два етапи залишаються за дівчатами, а решту два проходять чоловіки.
Кожен спортсмен має по три запасні патрони. Якщо він не зміг вразити всі цілі навіть за допомогою них – тоді вже за кожен промах нараховується штрафне коло у 150 метрів.
Як змагалися раніше
Цього сезону змішана естафета проводилася лише один раз. На п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі українці посіли сьоме місце, а перемогу тоді відсвяткували норвежці.
Котирування букмекерів
Букмекери не вірять у успіх України у сьогоднішніх перегонах. Коефіцієнт на перемогу нашої команди – 151.00. Фаворитами гонки є Норвегія (2.35), Швеція (3.75) та Франція (4.00).