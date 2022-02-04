Розіграють шість медалей: розклад стартів 5 лютого на Олімпіаді-2022

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні буде розіграно перші шість комплектів нагород. За медалі боротимуться України

Відкриття відбулося, пора розігрувати медалі / Фото: REUTERS

У суботу будуть розіграні медалі у лижних перегонах, біатлоні, ковзанярському спорті, стрибках з трампліну, фрістайлі та шорт-треку.

Читайте також: Перші надії на медалі: розклад українців на Олімпіаді 5 лютого

Реклама

Розклад медальних стартів на 5 лютого

ЛИЖНІ ГОНКИ

09:45 жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон

Біатлон

11:00 Змішана естафета

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

Реклама

10:30 жінки, 3000 м

СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ

13:35 жінки середній трамплін NH

ФРІСТАЙЛ

14:40 чоловіки, могул

ШОРТ-ТРЕК

Реклама

15:26 змішана естафета

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.