Розіграють шість медалей: розклад стартів 5 лютого на Олімпіаді-2022

У суботу будуть розіграні медалі у лижних перегонах, біатлоні, ковзанярському спорті, стрибках з трампліну, фрістайлі та шорт-треку.
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Розклад медальних стартів на 5 лютого
ЛИЖНІ ГОНКИ
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- 09:45 жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон
Біатлон
- 11:00 Змішана естафета
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
- 10:30 жінки, 3000 м
СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ
- 13:35 жінки середній трамплін NH
ФРІСТАЙЛ
- 14:40 чоловіки, могул
ШОРТ-ТРЕК
- 15:26 змішана естафета
Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.