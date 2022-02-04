Разыграют шесть медалей: расписание стартов 5 февраля на Олимпиаде-2022

В субботу будут разыграны медали в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.
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Расписание медальных стартов на 5 февраля
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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- 09:45 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
БИАТЛОН
- 11:00 смешанная эстафета
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
- 10:30 женщины, 3000 м
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
- 13:35 женщины, средний трамплин NH
ФРИСТАЙЛ
- 14:40 мужчины, могул
ШОРТ-ТРЕК
- 15:26 смешанная эстафета
Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.