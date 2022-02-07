Безумство на Олімпіаді. Жертви скандалу звинуватили організаторів Ігор у фальсифікації

На Олімпійських іграх у Пекіні не вщухає скандал із масовою дискваліфікацією спортсменів, які виступали у стрибках з трампліна

На Олімпійських іграх у Пекіні не вщухають скандали / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Під час фінального раунду результати стрибунів збірних Норвегії, Австрії, Німеччини та Японії обнулили. Арбітри вирішили, що комбінезони дискваліфікованих спортсменів не відповідають нормам регламенту.

Усі чотири учасники фіналу висловили невдоволення суддівством.

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Норвежка Сільє Опсет звинуватила суддів у тому, що вони порушували процедуру під час вимірювання костюмів.

"Не знаю, що й сказати. Вони вимірювали костюми зовсім інакше, використовуючи нову процедуру. Нам сказали стояти інакше, ніж ми це робили раніше", – цитує Опсет Суспільне.Спорт.

Невдоволення рішеннями суддів висловлювали не лише норвежці. Тренер збірної Німеччини Стефан Горнгахер взагалі звинуватив суддів у божевіллі.

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" Повне безумство. Троє дівчат дискваліфікували. Трьох професійних стрибунок, які завжди вигравали на етапах Кубка світу. І без жодних пояснень. Альтгаус стрибала в тому самому костюмі, що і в особистому турнірі, і її дискваліфікували нічого не пояснивши. Як це можливо?"

А японка Сара Таканаші після дискваліфікації у сльозах достроково покинула межі арени.

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Нагадаємо, що після рішення суддів золото виборола збірна Словенії, а срібло та бронзу представники команд РОК та Канади. І якщо словенці були серед претендентів на медалі, то для росіян та канадців нагороди стали справжнім подарунком долі.