На восьмому році війни: чверть українців продовжують вболівати за росіян на Олімпіаді

На Олімпіаді-2022 російська команда втратила прапор і гімн, але не підтримку від України. У всякому разі, залишаються ще ті, для кого медальки важливіші за десятки тисяч загиблих на Донбасі.
Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який було зроблено для СпортСегодня.
Згідно з опитуванням, 25% з опитаних підтримуватимуть команду РОК у Пекіні. Майже стільки ж шанувальників Білорусі в Україні. І це на восьмому році війни...
Далі по темі
Примітно, що симпатії до росіян зростають залежно від віку респондентів: чим молодший вік – тим більше шанувальників.
|Усього
|Стать
|Віковий інтервал
|Чоловіки
|Жінки
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|Так
|25,1%
|24,1%
|26,3%
|37,9%
|26,0%
|24,5%
|25,2%
|17,3%
|Ні
|60,6%
|62,4%
|58,4%
|39,3%
|65,6%
|61,2%
|60,1%
|66,9%
|Важко відповісти
|14,3%
|13,5%
|15,3%
|22,8%
|8,4%
|14,2%
|14,6%
|15,8%
У той же час, понад 60 відсотків не мають наміру підтримувати команду РОК. Їхня кількість збільшується з віком. Молодь тут знову пасе задніх.
Щодо регіонального поділу, то більше підтримки Росія має на сході нашої країни. Натомість найбільше людей, хто не підтримуватиме росіян – проживають на заході та у Києві.