На восьмому році війни: чверть українців продовжують вболівати за росіян на Олімпіаді

Російська агресія нівелювала дружні стосунки українців до сусідньої країни. Проте залишаються ті, хто продовжує підтримувати російських спортсменів на Олімпійських іграх

Чверть українців продовжує підтримувати Росію на Олімпіаді / Фото: REUTERS

На Олімпіаді-2022 російська команда втратила прапор і гімн, але не підтримку від України. У всякому разі, залишаються ще ті, для кого медальки важливіші за десятки тисяч загиблих на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який було зроблено для СпортСегодня.

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Згідно з опитуванням, 25% з опитаних підтримуватимуть команду РОК у Пекіні. Майже стільки ж шанувальників Білорусі в Україні. І це на восьмому році війни...

Примітно, що симпатії до росіян зростають залежно від віку респондентів: чим молодший вік – тим більше шанувальників.

Усього Стать Віковий інтервал Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Так 25,1% 24,1% 26,3% 37,9% 26,0% 24,5% 25,2% 17,3% Ні 60,6% 62,4% 58,4% 39,3% 65,6% 61,2% 60,1% 66,9% Важко відповісти 14,3% 13,5% 15,3% 22,8% 8,4% 14,2% 14,6% 15,8%

У той же час, понад 60 відсотків не мають наміру підтримувати команду РОК. Їхня кількість збільшується з віком. Молодь тут знову пасе задніх.

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Щодо регіонального поділу, то більше підтримки Росія має на сході нашої країни. Натомість найбільше людей, хто не підтримуватиме росіян – проживають на заході та у Києві.