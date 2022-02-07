На восьмом году войны: четверть украинцев продолжают болеть за россиян на Олимпиаде

Российская агрессия нивелировала дружеские отношения украинцев к соседней стране. Тем не менее, остаются те, кто продолжает поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх

Четверть украинцев продолжает поддерживать Россию на Олимпиаде / Фото: REUTERS

На Олимпиаде-2022 российская команда лишилась флага и гимна, но не поддержки от Украины. Во всяком случае, остаются еще те, для кого медальки важнее десятков тысяч погибших на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для СпортСегодня.

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Согласно опросу, целых 25% из опрошенных будут поддерживать команду РОК в Пекине. Практически столько же поклонников Беларуси в Украине. И это на восьмом году войны...

Примечательно, что симпатии к россиянам растут в зависимости от возраста респондентов: чем моложе возраст – тем больше поклонников.

Всего Пол Возрастной интервал Мужчины Женщины 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Да 25,1% 24,1% 26,3% 37,9% 26,0% 24,5% 25,2% 17,3% Нет 60,6% 62,4% 58,4% 39,3% 65,6% 61,2% 60,1% 66,9% Тяжело ответить 14,3% 13,5% 15,3% 22,8% 8,4% 14,2% 14,6% 15,8%

В то же время, более 60 процентов не собираются поддерживать команду РОК. Их количество увеличивается с возрастом. Молодежь здесь снова пасет задних.

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Что касается регионального разделения, то больше поддержки Россия имеет на востоке нашей страны. Зато больше всего людей, кто не будет поддерживать россиян – проживают на западе и в Киеве.