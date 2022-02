Уделал троих россиян! Украинец круто выступил на Олимпиаде-2022

23-летний двоеборец Дмитрий Мазурчук прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх

Дмитрий Мазурчук на Олимпиаде-2022 / Фото: НОК Украины

"Let's get ready to rumble", – любой интересующийся боксом хоть раз в жизни да слышал эту фразу. Так Майкл Баффер анонсировал грядущую рубку.

Сегодня эта легендарная фраза звучала на Олимпиаде в Пекине. А рубка была на лыжном стадионе, где медали разыгрывали двоеборцы.

Надо сказать, что это один из тех видов спорта, которые лучше смотреть вживую.

Ощутить по-настоящему что такое прыжки с трамплина можно лишь увидел высоко над собой спортсмена.

А лыжные гонки добавили драйва. Во-первых комментатор, который своей эмоциональностью не уступает латиноамериканцам, которые освещают футбол.

А во-вторых классно подобранное музыкальное сопровождение. Да-да, 10 км лыжники катают под такие хиты, как Alors on danse, We no speak americano, Baby Shark...

Украину на Играх представлял Дмитрий Мазурчук. Наш спортсмен уверенно обошел троих представителей России, а финишным спуртом оставил за спиной еще и словенского спортсмена. Достойное 36-е место.

Дмитрий Мазурчук / Фото: НОК Украины

"Эмоций много от Олимпийских игр. Возможно, они где-то и помешали. Но вынес с этой Олимпиады, что надо работать. Еще больше и еще усердней", – признался нам после финиша Дмитрий.

А олимпийские медали распределились так:

Золото – Винценц Гайгер (Германия)

Серебро – Йорген Гробак (Норвегия)

Бронза – Лукас Грайдерер (Австрия)

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".