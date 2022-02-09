Все же так этого хотели! Исповедь Семеренко после отъезда с Олимпиады

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону украинка Валентина Семеренко впервые прокомментировала снятие с Игр-2022 в Пекине

Валентина Семеренко / Фото: Getty Images

Валентина Семеренко объяснила сбоем организма свой досрочный отъезд с Олимпиады-2022. Но о завершении карьеры, которое прочат 36-летней украинке, сама она пока не говорит.

"Напишу кратко. Все знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон… Это способствует укреплению организма. Но этого таки не достаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте!"

"Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Это ведь чрезвычайный прилив энергии, наполняющей каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой".

Валентина Семеренко / Фото: AFP

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"Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели!"

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

"Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание "спортсмена" по жизни! Спорт – основа жизни, ведь так говорят: "Движение – это жизнь!" Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы!" – передает слова Валентины Семеренко Федерация биатлона Украины на своей странице в Facebook.

Напомним, Валя Сеременко сошла с дистанции во время индивидуальной гонки. "Она не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было. У Вали есть аллергия на холодный воздух", – рассказывал тренер украинской команды Урош Велепец.

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Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что по ходу гонки Семеренко потеряла сознание или была близка к этому – после обследования в клинике Валю решили отправить из Пекина в Украину.