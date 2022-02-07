Не могла дышать, захлебывалась: что произошло в Пекине со звездой украинского биатлона

Сегодня на Олимпиаде в Пекине биатлонистки пробежали индивидуальную гонку. Олимпийская чемпионка 2014 года Валя Семеренко лишь с одним промахом прошла два огневых рубежа – и сошла с дистанции.
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Что произошло с одной из лучших биатлонисток страны, объяснил тренер команды Урош Велепец.
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"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас доктор будет заниматься ею. У Вали есть аллергия на холодный воздух. Жалко, потому что начала хорошо", – рассказал Велепец.
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