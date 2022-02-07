И это в 35 лет! Легендарная нидерландка с рекордом стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли соревнования по конькобежному спорту, где разыгрывались медали у женщин на дистанции 1500 метров

Ирен Вюст стала олимпийской чемпионкой в шестой раз / Фото: REUTERS

Олимпийской чемпионкой с олимпийским рекордом стала представительница Нидерландов Ирен Вюст.

35-летняя спортсменка смогла обойти своих более молодых оппоненток и стала шестикратной олимпийской чемпионкой. По этому показателю Вюст сравнялась с советской конькобежкой Лидие Скобликовой.

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Ирен Вюст. Фото: Reuters

Впервые Вюст стала олимпийской чемпионкой еще в 2006 году в Турине, а затем брала медали на каждой последующей Олимпиаде. Помимо золота в ее коллекции еще пять серебряных и одна бронзовая медаль.

1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1.53,28 (ОР)

2. Михо Такаги (Япония) + 0,44

3. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды) + 1,54

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