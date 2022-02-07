Самолет бы на такой скорости взлетел: тест одного из самых быстрых поездов мира

Столицу зимних Олимпийских игр соединили с горным регионом регионом экспрессом, который разгоняется до 350 км в час

Скоростной олимпийский поезд / Фото: Любомир Луканюк

Пекин во чтобы-то ни стало хотел стать первым городом в истории, который принял летние и зимние Олимпийские игры.

Нет снега и горнолыжных трасс в столице? Не проблема, есть же курорт Чжанцзякоу. Более 200 км от Пекина? Долго ехать горами? Ничего, прорубим тоннели, пустим скоростной поезд.

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Примерно так мыслили китайские власти. Строительство высокоскоростной железной дороги между двумя городами было начато во второй половине 2016 года, а в декабре 2019 года ее ввели в эксплуатацию.

Ну что, проедемся с ветерком? Для журналистов проезд бесплатный, цена для местного населения – 70 юаней (около 300 гривен).

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В зале ожидания огромный телевизор, качество трансляции на котором 8К. Проход по qr-коду, который должен запускаться с системы в режиме онлайн. Скриншот не покатит.

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В вагоне красивый умывальник.

Сиденья узковатые, зато очень много пространства для ног и спинку кресла можно откинуть так, чтобы ехать в положении полулежа.

Из развлечений в поездке лишь wifi, который работает с перебоями. Хотя обещали 5g. С интернетом в Китае вообще большая беда.

Любоваться пейзажами также не очень получается. Львиную часть дороги экспресс мчит тоннелями или за огромным забором. На открытых пространствах видны "лысые" горы, встречались и ветряки.

Заявленная скорость была выполнена, на одном из отрезков поезд разогнался до 350 км/ч. Для сравнения, Боинг-777 взлетает на скорости 270 км/ч.

Всего поездка заняла 49 минут. Автобусом бы пришлось трястись около четырех часов.

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