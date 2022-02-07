Нога вывернулась в другую сторону: жуткое падение лыжницы в гигантском слаломе на Олимпиаде

Американская горнолыжница Нина О'Брайэн травмировалась во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022

Нина О'брайэн травмировалась на ОЛимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

О'Брайэн была шестой в первой попытке и претендовала на медаль, но во время финальных соревнований Нина врезалась в ворота, в результате чего не удержалась на лыжах и на огромной скорости слетела с трассы.

Читайте также: Российская фигуристка упала, но получила золото: а как же мировой заговор?

Реклама

Соревнования пришлось остановить на некоторое время, пока медики не предоставили спортсменке первую медицинскую помощь. Затем ее на специальных носилках увезли с трассы.

Подробностей о состоянии американки нет, но в Twitter ассоциации лыжного спорта США сообщили, что Нина была в сознании. Впрочем, судя по фото, лыжница получила перелом левой ноги.

Реклама

Ранее мы писали, что в скоростном спуске среди мужчин Иван Ковбаснюк оказался далеко от пьедестала.