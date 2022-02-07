Дебютантка Олимпиады из Украины выступила лучше, чем двукратная олимпийская чемпионка

Итоговое отставание украинки от победительницы составили 16 секунд. Для 21-летней Анастасии это было дебютное участие в Олимпийских играх.
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Золотую медаль в этой дисциплине завоевала Сара Хектор из Швеции. Интересно, что в Пхенчхане четыре года назад Сара была всего лишь 10-й, а на чемпионате мира ни разу не поднималась на пьедестал. Вот такой прогресс!
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Серебро досталось Федерике Бриньоне из Италии, а бронза у знаменитой швейцарки Лары Гут-Бехрами, супруги швейцарского футболиста Валона Бехрами.
Отметим, что фаворитка соревнований двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин полностью провалилась, не сумев даже финишировать.
Гигантский слалом:
- 1. Сара Хектор (Швеция) – 1:55.69
- 2. Федерика Бриньоне (Италия) +0.28
- 3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0.72...
- 39. Анастасия Шепиленко (Украина) +16.64
Соревнование ознаменовалось жутким падением американки Нины О'брайэн. Она врезалась в ворота, в результате чего не удержалась на лыжах и на огромной скорости слетела с трассы.