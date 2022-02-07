Дебютантка Олімпіади з України виступила краще, ніж дворазова олімпійська чемпіонка

Українська лижниця Анастасія Шепіленко посіла 39-те місце у змаганнях з гігантського слалому на Олімпіаді-2022. Золото сенсаційно їде до Швеції

Анастасія Шепіленко відстала від переможниці на 16 секунд / Фото: REUTERS

Підсумкове відставання українки від переможниці склало 16 секунд. Для 21-річної Анастасії це була дебютна участь в Олімпійських іграх.

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Золоту медаль у цій дисципліні виборола Сара Хектор зі Швеції. Цікаво, що в Пхенчхані чотири роки тому Сара була лише 10-ю, а на чемпіонаті світу жодного разу не піднімалася на п'єдестал. Отакий прогрес!

Срібло дісталося Федеріці Бріньйоні з Італії, а бронза у знаменитої швейцарки Лари Гут-Бехрамі, дружини швейцарського футболіста Валона Бехрамі.

Зазначимо, що фаворитка змагань дворазова олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін повністю провалилася, не зумівши навіть фінішувати.

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Гігантський слалом:

1. Сара Хектор (Швеція) – 1:55.69

2. Федеріка Бріньйоне (Італія) +0.28

3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) +0.72...

39. Анастасія Шепіленко (Україна) +16.64

Змагання ознаменувалося моторошним падінням американки Ніни О'Брайен. Вона врізалася у ворота, внаслідок чого не втрималася на лижах та на величезній швидкості злетіла з траси.