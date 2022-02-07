Конец карьеры: прославленная украинка покидает Олимпиаду

Женскую сборную Украины по биатлону покинула Олимпийская чемпионка 2014 года Валентина Семеренко, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали.

Как я понял, Валентина потеряла сознание, или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку.

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина", – цитирует Брынзака champion.com.ua.