Лучший результат сезона и идеальная стрельба: украинки удивили в биатлонной гонке на Олимпиаде

В Пекине состоялась индивидуальна женская гонка в соревнованиях по биатлону на Олимпиаде-2022. Украинские биатлонистки остались без медалей, но выступили достойно

Юлия Джима вошла в ТОП-10 индивидуальной гонки / Фото: REUTERS

Юлия Джима даже с одним промахом претендовала на медали, но на последнем огневом рубеже снова заработала минуту штрафа и откатилась из группы лидеров к концу первой десятки. В итоге она финишировала на 10-м месте – это лучший результат в сезоне для наших биатлонисток.

Приятно удивила Ирина Петренко. Украинка не очень быстро двигалась по трассе, но выдала четыре огневых рубежа без единого промаха! Только еще одной биатлонистке удалось пройти всю гонку без промахов, но она заняла 50-е место.

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Валентина Семеренко неплохо стартовала в гонке и даже с одним промахом на втором огневом рубеже оставалась среди претендентов на высокие места, но затем украинка неожиданно сошла с дистанции. Как сказали тренеры после гонки, у Валентины случился спазм легких из-за холодного воздуха, она просто не могла дышать.

Также добавим, что Дарья Блашко не стартовала в гонке из-за коронавируса. Также на карантине находится Елена Билосюк (Пидгрушная).

Олимпийской чемпионкой стала Дениз Херрманн из Германии, серебро досталось француженке Анаис Шевалье-Буше, а бронза у Марте Олсбю-Ройселанд из Норвегии.

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Результаты индивидуальной гонки: