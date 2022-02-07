Найкращий результат сезону та ідеальна стрілянина: українки здивували у біатлонній гонці на Олімпіаді

У Пекіні відбулися індивідуальні жіночі гонки у змаганнях з біатлону на Олімпіаді-2022. Українські біатлоністки залишилися без медалей, але виступили гідно

Юлія Джима увійшла в ТОП-10 індивідуальної гонки / Фото: REUTERS

Юлія Джима навіть з одним промахом претендувала на медалі, але на останньому вогневому рубежі знову заробила хвилину штрафу та відкотилася з групи лідерів до кінця першої десятки. У результаті вона фінішувала на 10-мы місці – це найкращий результат у сезоні для наших біатлоністок.

Приємно здивувала Ірина Петренко. Українка не дуже швидко рухалася трасою, але видала чотири вогневі рубежі без жодного промаху! Лише ще одній біатлоністці вдалося пройти всю гонку без промахів, але вона посіла 50 місце.

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Валентина Семеренко непогано стартувала у гонці і навіть з одним промахом на другому вогневому рубежі залишалася серед претендентів на високі місця, але згодом українка несподівано зійшла з дистанції. Як сказали тренери після гонки, у Валентини стався спазм легенів через холодне повітря, вона просто не могла дихати.

Також додамо, що Дар'я Блашко не стартувала у гонці через коронавірус. Також на карантині знаходиться Олена Білосюк (Підгрушна).

Олімпійською чемпіонкою стала Деніз Херрманн із Німеччини, срібло дісталося француженці Анаїс Шевальє-Буше, а бронза у Марті Олсбю-Ройселанд із Норвегії.

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Результати індивідуальних перегонів: