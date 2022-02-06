Ще одна втрата на Олімпіаді. Українська біатлоністка захворіла на коронавірус

Жіноча збірна України з біатлону втратила ще одну спортсменку – Дар'я Блашко отримала позитивний тест на COVID-19

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться друга біатлонна гонка. На превеликий жаль, на старт змагання не зможе вийти Дар'я Блашко. Українська біатлоністка здала два поспіль тести на коронавірус і вони виявилися позитивні, повідомляє biathlon.com.ua.

Спортсменку перевели в режим ізоляції, і вона не зможе взяти участь у завтрашній індивідуальній гонці, незважаючи на те, що у старт-листі вона заявлена під 79-м номером.

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Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

Для виходу з режиму ізоляції необхідно здати два тести з інтервалом не менш ніж 24 години, і мати негативний результат.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус відразу після прибуття в Пекін і була відправлена на карантин.

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Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що українські біатлоністи провалили естафетну гонку на Олімпійських іграх у Пекіні. З 20 команд, що стартували, "синьо-жовті" фінішували на 13-му місці.

Жіноча індивідуальна гонка на 15 км з біатлону відбудеться 7 лютого. Початок – об 11:00.