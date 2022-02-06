Росія у гніві: українці ігнорують російських спортсменів на Олімпіаді-2022

Черговим скандалом закінчився командний турнір із фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Ще першого дня змагань росіяни відчули, що щось не гаразд, коли під час виступу фігуриста з РФ не почули оплесків від української делегації.
Історія повторилася після прокату Каміли Валієвої у короткій програмі командного турніру. Росіяни розлютилися через повне ігнорування виступу спортсменки з боку українців. Представники нашої делегації займалися своїми справами, не зважаючи на фігуристку із країни-агресора.
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За традицією першим підірвався пропагандист Дмитро Губернієв:
"Враження найсильніші! За країну кататися – це особлива стать. Одиночники зробили максимум. Усі аплодували стоячи Валієвій, крім деяких скривджених життям", – наводить слова коментатора Чемпіонат.
Депутат Держдуми Ірини Родніна взагалі закликала забути Україну:
"Навіть не хочу обговорювати цю тему. Навіщо ми це самі все розігріваємо? Не розповідаєте про те, що вся американська команда стоячи вітала виступ Каміли. А цих – забудьте. Не робіть їм зайву рекламу", – заявила Родніна.
Спікери російської сторони традиційно закликають відокремлювати спорт від політики, причому самі постійно провокують наших спортсменів і журналістів.
Скандальний російський журналіст Дмитро Губернієв накинувся на чоловіка у курточці з українською символікою, а потім хвалився своїм "подвигом" у соцмережах, заявивши, що саме його опонент спровокував конфлікт.
February 4, 2022
Справжньою ганьбою назвала дії російських ЗМІ тренер українських фігуристів Лілія Батутіна. Росіяни не відстають від наших спортсменів із питаннями про мову, а спортивна частина їх абсолютно не цікавить.
Нагадаємо, китайці на Олімпіаді пішли на провокацію – на трибуні для команд українську делегацію фігуристів посадили поряд із делегацією країни-агресора.
Варто зазначити, що росіяни у покарання за махінації з допінгом виступають у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (російський олімпійський комітет).