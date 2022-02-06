Російський лижник зламав п'єдестал на Олімпіаді-2022 (відео)

Лижник Олександр Большунов, який представляє РОК, став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022 у скіатлоні, але це був би не росіянин, якби він щось не утворив

Большунов зламав п'єдестал у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час нагородження призерів гонки у скіатлоні Большунов від радості почав стрибати прямо на медальному подіумі і… зламав його!

Конструкція не витримала ваги спортсмена, внаслідок чого у неї відвалилася передня частина. Росіянин намагався виправити поломку, але махнув рукою і отримував медаль на зламаному подіумі.

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Нагадаємо, що українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода не дійшли до фінішу. Красовського та Переходу лідери перегнали на коло, тому вони закінчили змагання достроково.

Раніше ми писали, що російська спортсменка завила після п'яти днів у Пекіні. Валерія Васнєцова поскаржилася на жахливі умови у Пекіні.

Проте замість підтримки російській біатлоністці заткнули рота свої ж після скарг з Пекіна. Чотирьохразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов запропонував відрізати їй язика!