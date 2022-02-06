Российский лыжник сломал пьедестал на Олимпиаде-2022 (видео)

Лыжник Александр Большунов, представляющий РОК, стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в скиатлоне, но это был бы не россиянин, если бы он что-то не учудил

Большунов сломал пьедестал в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время награждения призеров гонки в скиатлоне Большунов от радости принялся прыгать прямо на медальном подиуме и… сломал его!

Конструкция не выдержала вес спортсмена, в результате чего у нее отвалилась передняя часть. Россиянин пытался исправить поломку, но в итоге махнул рукой и получал медаль на сломанном подиуме.

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Напомним, что украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода не дошли до финиша. Красовского и Переходу лидеры перегнали на круг, поэтому они закончили соревнования досрочно.

Ранее мы писали, что российская спортсменка взвыла после пяти дней в Пекине. Валерия Васнецова пожаловалась на ужасные условия в Пекине.

Однако вместо поддержки российской биатлонистке заткнули рот свои же после жалоб из Пекина. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил отрезать ей язык!