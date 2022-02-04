Отрезать язык: российской биатлонистке заткнули рот свои же после жалоб из Пекина

Когда российская биатлонистка Валерия Васнецова жаловалась на плохое питание в Пекине, спортсменка рассчитывала на поддержку хотя бы от соотечественников

Васнецову раскритиковали после жалоб на питание / Фото: Коллаж: Сегодня

Но российский спорт настолько суров, что желание достойно питаться рассматривается как поражение.

А русские не сдаются! Поэтому уже сама Васнецова оказалась под критикой со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

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Васнецова жалуется на условия на самоизоляции / Фото: Коллаж: Сегодня

"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет", – распинался Тихонов в комментарии Sport 24.

Впрочем, пусть Васнецова благодарит, что за ней не выслали специальную группу, как это случилось с белоруской Кристиной Тимановской. Легкоатлетка посмела покритиковать спортивное руководство страны, а теперь вынуждена прятаться в Польше.