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Мне четко объяснили – молчи. Я испугалась: Тимановскую запугивали еще до Олимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 15:59
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призналась, что попала в немилость властей задолго до Олимпиады, но вынуждена была молчать ради участия в Играх
Кристина Тимановская
Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Тимановская вынуждена была покинуть Олимпийские игры в Токио, так и не исполнив свою мечту – выступить на Олимпиаде. Всему виной угрозы со стороны правительства.

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"Я была не согласна ни с результатами выборов, ни с поведением власти и высказалась в Instagram. За что тут же попала в черный список министерства.

Дальше по наклонной: звонки, угрозы, запреты на выезды, лишение премий. Тогда мне четко и понятно объяснили: хочешь ехать на Олимпиаду – молчи. И я послушалась.

Да, неприятно об этом писать. Но правда в том, что я испугалась, как и многие другие. И да, я просто хотела бежать на своей первой Олимпиаде", – призналась Кристина.

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Спортсменка предположила, что в Токио просто высказала все, что накопилось за последний год.

"С одной стороны, они отобрали у меня олимпийскую мечту и мои 200 метров, но с другой стороны, своими действиями, своей жестокостью и оскорблениями вернули мне право говорить. И больше я его не отдам никому", – написала Тимановская в Instagram.

Скандал с Тимановской. С чего все началось:

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров.

В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались насильно отправить в Минск.

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Кристина Тимановская в Варшаве
Кристина Тимановская в Варшаве / Фото: Reuters

Тимановская воспротивилась этому, опасаясь, что на родине ее посадят в тюрьму или закроют в психбольнице. В итоге полиция Токио взяла ее под свою защиту,

А позже с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.

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После вспыхнувшего скандала муж Кристины бежал из Беларуси в Киев, а позже Польша выдала супругам гуманитарную визу. Сейчас спортсменка находится в Польше, куда ее на специальном самолете доставили в сопровождении консулов, однако все равно опасается за свою жизнь.

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