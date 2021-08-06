Тренеров, грозившей белоруске Тимановской дьявольским суицидом, выслали с Олимпиады

МОК лишил аккредитации и выгнал из Олимпийской деревни в Токио белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака, пытавшихся депортировать Кристину Тимановскую

Моисевич намекал Тимановской, что все может закончиться суицидом / Фото: Reuters

Это решение было принято для благополучия белорусских спортсменов, сообщает Международный олимпийский комитет. Позже двум тренерам дадут возможность высказать свою версию произошедшего.

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Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.

В итоге ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

При этом именно Юрий Моисевич и Артур Шумак, когда скандал был еще в начальной стадии, убеждали Тимановскую не шуметь. Аудио этой беседы попало в Сеть.

"Ты сегодня улетаешь домой, – говорил Тимановской начальник сборной Беларуси по легкой атлетике Артур Шумак. – Ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передам слово в слово – как мне сказали. Если ты хочешь дальше выступать за Республику Беларусь, то прислушайся к тому, что тебе рекомендуют. Отпусти эту ситуацию. Иначе... Знаешь, чем больше муха, попавшая в паутину, дергается, тем больше она запутывается. Вот и все"

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Кристина Тимановская / Фото: Reuters