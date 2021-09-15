Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Інтер - Реал: онлайн
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Мені чітко пояснили – мовчи. Я злякалася: Тімановську залякували ще до Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 15:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська зізналася, що потрапила в немилість влади задовго до Олімпіади, але змушена була мовчати заради участі в Іграх
Христина Тимановська
Христина Тимановська / Фото: Reuters

Тімановська змушена була покинути Олімпійські ігри в Токіо, так і не виконавши свою мрію – виступити на Олімпіаді. Всьому виною загрози з боку уряду.

Читайте також: Військова таємниця: білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон

"Я була не згодна ні з результатами виборів, ні з поведінкою влади і висловилася в Instagram. За що у ту ж мить потрапила в чорний список міністерства.

Далі по похилій: дзвінки, погрози, заборони на виїзди, позбавлення премій. Тоді мені чітко і зрозуміло пояснили: хочеш їхати на Олімпіаду – мовчи. І я послухалася.

Так, неприємно про це писати. Але правда в тому, що я злякалася, як і багато інших. І так, я просто хотіла бігти на своїй першій Олімпіаді", – зізналася Христина.

Реклама

Спортсменка припустила, що в Токіо просто висловила все, що накопичилося за останній рік.

"З одного боку, вони відібрали у мене олімпійську мрію і мої 200 метрів, але з іншого боку, своїми діями, своєю жорстокістю і образами повернули мені право говорити. І більше я його не віддам нікому", – написала Тімановська в Instagram.

Скандал з Тімановською. З чого все почалося:

Христина Тімановська повинна була виступити на Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 метрів.

У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, так як не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

Реклама

Христина Тимановська у Варшаві
Христина Тимановська у Варшаві / Фото: Reuters

Тімановська чинила опір цьому, побоюючись, що на батьківщині її посадять до в'язниці або закриють в психіатричній лікарні. В результаті поліція Токіо взяла її під свій захист,

А пізніше з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, які погрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

Реклама

Після скандалу чоловік Христини втік з Білорусі до Києва, а пізніше Польща видала подружжю гуманітарну візу. Зараз спортсменка знаходиться в Польщі, куди її на спеціальному літаку доставили в супроводі консулів, проте все одно побоюється за своє життя.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Середа, 15 вересня
--:--
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти