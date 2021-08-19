Военная тайна: белорусским спортсменам запретили выезжать на соревнования за рубеж

После скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио белорусским спортсменам запретили выезжать на соревнования в другие страны

После скандала с Тимановской перед белорусским спортом закрыли "железный занавес" / Фото: REUTERS

Белорусский легкоатлет, серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко опубликовал часть переписки, в которой сообщается, что "указом Министерства спорта прекращены все выезды за рубеж на соревнования".

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На вопрос, по какой причине, спортсменам резко ответили "военная тайна", а также заявили, что это распоряжение министра и он не обязан отчитываться за него.

"Спасибо людям за информацию! Как мы видим "Хата с Краю" – уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований… теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше, тем интересней наблюдать! Возможно следующим шагом будет ошейник с gps", – написал ниже Кравченко.

Скандал с Тимановской. С чего все началось:

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров.

В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались насильно отправить в Минск.

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Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Тимановская воспротивилась этому, опасаясь, что на родине ее посадят в тюрьму или закроют в психбольнице. В итоге полиция Токио взяла ее под свою защиту,

А позже с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.

После вспыхнувшего скандала муж Кристины бежал из Беларуси в Киев, а позже Польша выдала супругам гуманитарную визу. Сейчас спортсменка находится в Польше, куда ее а специальном самолете доставили в сопровождении консулов, однако все равно опасается за свою жизнь.