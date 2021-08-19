Військова таємниця: білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон

Після скандалу з легкоатлеткою Христиною Тімановською на Олімпіаді в Токіо білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання в інші країни

Після скандалу з Тімановською перед білоруським спортом закрили "залізну завісу" / Фото: REUTERS

Білоруський легкоатлет, срібний призер Олімпіади-2008 Андрій Кравченко опублікував частину листування, в якій повідомляється, що "указом Міністерства спорту припинені всі виїзди за кордон на змагання".

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На питання, з якої причини, спортсменам різко відповіли "військова таємниця", а також заявили, що це розпорядження міністра і він не зобов'язаний звітувати за нього.

"Спасибі людям за інформацію! Як ми бачимо "Хата з Краю" – вже не працює! Залишилося тільки поводок з нашийником повісити на шию і рот пластиром заклеїти! Спортсмени, які терпіли заради спорту, змагань... тепер за ваше мовчання доведеться розплачуватися. Але чим далі, тим цікавіше спостерігати! Можливо наступним кроком буде нашийник з gps", – написав нижче Кравченко.

Скандал з Тімановською. З чого все почалося:

Христина Тімановська повинна була виступити на Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 метрів.

У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, так як не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

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Христина Тимановська / Фото: Reuters

Тімановська чинила опір цьому, побоюючись, що на батьківщині її посадять до в'язниці або закриють в психіатричній лікарні. В результаті поліція Токіо взяла її під свій захист,

А пізніше з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, які загрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

Після спалахнула скандалу чоловік Христини втік з Білорусі до Києва, а пізніше Польща видала подружжю гуманітарну візу. Зараз спортсменка знаходиться в Польщі, куди її а спеціальним літаком доставили в супроводі консулів, проте все одно побоюється за своє життя.