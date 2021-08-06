Чоловік білоруської спортсменки Тімановської залишив Київ

Спочатку чоловік білоруської спортсменки Христини Тімановської Арсеній Зданевич втік з Мінська до Києва.
"Ми спільно ухвалили таке рішення з міркувань безпеки" , – розповідала Христина Тімановська, яка 4 серпня прилетіла з Токіо до Польщі, де їй видали гуманітарну візу
Тепер же до неї у Варшаві приєднався чоловік.
"Так, я прибув до Польщі. Отримав гуманітарну візу", – наводить слова Зданевича СЭ
При цьому в Білорусі залишилися батьки Тімановської. "Мама нервує. Тато – недавно було передінсультний стан, і зараз йому зовсім зле", – нарікала спортсменка.
Нагадаємо, білоруска Тімановська мала виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася з приводу несподіваного тренерського рішення, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.
Тімановська повстала проти цього, побоюючись, що на батьківщині її посадять до в'язниці. Як наслідок, поліція Токіо взяла її під свій захист, а з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, котрі погрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.