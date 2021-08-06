Тренерів, що погрожували білорусці Тімановській диявольським суїцидом, вислали з Олімпіади

МОК позбавив акредитації та вигнав з Олімпійського селища в Токіо білоруських тренерів Юрія Моїсевича і Артура Шумака, які намагалися депортувати Христину Тімановську

Моїсевич натякав Тімановській, що все може завершитися суїцидом / Фото: Reuters

Це рішення ухвалили для благополуччя білоруських спортсменів, повідомляє Міжнародний олімпійський комітет. Пізніше двом тренерам дадуть можливість висловити свою версію події.

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Нагадаємо, Тімановська мала виступити в Токіо на дистанції 100 і 200 метрів. Уже в Японії бігунку включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції.

Як наслідок, її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. МОК взяв ситуацію під контроль. Після цього Тімановська отримала гуманітарну візу Польщі.

При цьому саме Юрій Моїсевич і Артур Шумак, коли скандал був ще в початковій стадії, переконували Тімановську не шуміти. Аудіо цієї бесіди потрапило в Мережу.

"Ти сьогодні летиш додому, – казав Тімановській начальник збірної Білорусі з легкої атлетики Артур Шумак. – Ти приїдь додому, ніде нічого не пиши, не коментуй. Ось я тобі передам слово в слово – як мені сказали. Якщо ти хочеш далі виступати за Республіку Білорусь, то прислухайся до того, що тобі рекомендують. Відпусти цю ситуацію. Інакше... Знаєш, чим більше муха, що потрапила в павутину, смикається, тим більше вона заплутується. От і все"

Христина Тімановська / Фото: Reuters

Христина Тимановська / Фото: Reuters