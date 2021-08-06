Тренерів, що погрожували білорусці Тімановській диявольським суїцидом, вислали з Олімпіади

Це рішення ухвалили для благополуччя білоруських спортсменів, повідомляє Міжнародний олімпійський комітет. Пізніше двом тренерам дадуть можливість висловити свою версію події.
Читайте також: Білоруска Тімановська: "Батько на межі інсульту, а чоловік їхав до Києва зі сльозами"
Нагадаємо, Тімановська мала виступити в Токіо на дистанції 100 і 200 метрів. Уже в Японії бігунку включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції.
Як наслідок, її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. МОК взяв ситуацію під контроль. Після цього Тімановська отримала гуманітарну візу Польщі.
При цьому саме Юрій Моїсевич і Артур Шумак, коли скандал був ще в початковій стадії, переконували Тімановську не шуміти. Аудіо цієї бесіди потрапило в Мережу.
"Ти сьогодні летиш додому, – казав Тімановській начальник збірної Білорусі з легкої атлетики Артур Шумак. – Ти приїдь додому, ніде нічого не пиши, не коментуй. Ось я тобі передам слово в слово – як мені сказали. Якщо ти хочеш далі виступати за Республіку Білорусь, то прислухайся до того, що тобі рекомендують. Відпусти цю ситуацію. Інакше... Знаєш, чим більше муха, що потрапила в павутину, смикається, тим більше вона заплутується. От і все"
"Змирися. Не виставляй свою гординю, – вмовляв спортсменку головний тренер легкоатлетичної збірної Білорусі Юрій Моїсевич. – Гординя починає знову – круговорот диявола! – брати і крутити тобою, розумієш? Ось так люди суїцидом закінчують, на жаль. Їх диявол захоплює і каже: "А ти повинна довести комусь! Вистрибни з балкона! Як вони шкодуватимуть потім, що довели!" Знаєш, що найцікавіше? Що народ скаже: "Ну, дурепа, могла б жити". Кому ти що довела?"