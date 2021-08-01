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Білоруську легкоатлетку насильно вивозять з Токіо!

Олена Павлова Олена Павлова
1 серпня, 16:35
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Бігунка Христина Тімановська розкритикувала керівництво своєї збірної, яке на Олімпіаді вирішувало свої проблеми за її рахунок. Дівчина просить захисту у Міжнародного олімпійського комітету
Бігунка Христина Тімановська попросила захисту
Бігунка Христина Тімановська попросила захисту / Фото: Reuters

Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську насильно вивозять з Токіо. Про це повідомляє Білоруський фонд спортивної солідарності (BSSF) в Telegram.

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"Представники білоруської нацкоманди депортують легкоатлетку, їй терміново купили квиток на літак, тепер везуть з речами в аеропорт. Завтра у неї повинен був відбутися старт на 200 метрів, представники збірної її не допускають і відправляють до Мінська", – йдеться в повідомленні.


Фото Reuterts

Сама спортсменка також підтвердила, що вже знаходиться в аеропорту і попросила Міжнародний олімпійської комітет втрутитися в ситуацію.


Фото Reuters

Напередодні Тімановська обурилася тим, що крім своїх коротких дисциплін 100 і 200 метрів, її заявили ще і в естафету 4х400 м.

"Я тільки що дізналася новину про те, що на Олімпіаді я буду бігти ще й третій вид – естафету 4 по 400 метрів. Виявляється, що наше "дуже круте начальство" вирішило все, як завжди, за нас. Вони накосячили з дівчатами, у яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їх першу в житті Олімпіаду.

Але чому ми повинні відповідати за ці косяки? Чому я повинна ці проблеми вирішувати? При цьому я пишу начальнику команди, а він мені не відповідає", – цитує Тімановську BSSF

Нагадаємо, трьом білоруським легкоатлеткам, Марії Жодік, Ганні Михайловій і Христині Мулярчик, заборонили виступати на Іграх, тому що у них недостатня кількість допінг-проб.

Ситуація розвивається дуже стрімко. За останніми даними, Христина не збирається повертатися на батьківщину і буде просити політичного притулку. Зараз в аеропорту її охороняє японська поліція.

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