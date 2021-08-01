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Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио!

Елена Павлова Елена Павлова
1 августа, 16:35
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Бегунья Кристина Тимановская раскритиковала руководство своей сборной, которое на Олимпиаде решало свои проблемы за ее счет. Девушка просит защиты у Международного олимпийского комитета
Бегунья Кристина Тимановская попросила защиты
Бегунья Кристина Тимановская попросила защиты / Фото: Reuters

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) в Telegram.

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"Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", – говорится в сообщении.


Фото Reuterts

Сама спортсменка также подтвердила, что уже находится в аэропорту и попросила Международный олимпийской комитет вмешаться в ситуацию.

Накануне Тимановская возмутилась тем, что помимо своих коротких дисциплин 100 и 200 метров, ее заявили еще и в эстафету 4х400 м.

"Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше "очень крутое начальство" решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду.

Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает", – цитирует Тимановскую BSSF

Напомним, трем белорусским легкоатлеткам, Марии Жодик, Анне Михайлова и Кристине Мулярчик, запретили выступать на Играх, потому что у них недостаточное количество допинг-проб.

Ситуация развивается очень стремительно. По последним данным, Кристина не собирается возвращаться на родину и будет просить политического убежища. Сейчас в аэропорту ее охраняет японская полиция.

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