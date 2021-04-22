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Звезду белорусского спорта объявили в розыск. Девушка ругала Лукашенко

22 апреля, 23:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На призерку Олимпийских игр по плаванию Александру Герасименю завели уголовное дело, спортсменке на родине грозит от 2 до 5 лет тюрьмы

Следственный комитет Беларуси объявил в розыск бывшую пловчиху, трехкратную призерку Олимпийских игр и главу Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Герасименю.

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Ранее в отношении Александры было возбуждено уголовное дело. По версии СК, Герасименя создала Белорусский фонд спортивной солидарности, целью которого было оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение белорусского законодательства.

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Уголовный кодекс Беларуси устанавливает наказание за подобную квалификацию преступления в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Игр 2016 года Александра Герасименя сейчас проживает в Вильнюсе.

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"Сейчас абсолютно бесполезно оспаривать заведение уголовного дела. У нас нет абсолютно никаких правовых норм, поэтому будем оспаривать, когда вернемся в новую Беларусь", – заявила Герасименя.

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Беларусь плавание спортсменка
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