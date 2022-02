Обошлось без крови. Украинские лыжники провалили гонку на Олимпиаде-2022

На старт лыжной гонки в скиатлоне вышли мужчины, которые должны были преодолеть дистанцию 30 км. Украину в мужском скиатлоне представили два спортсмена – Алексей Красовский и Руслан Перехода.

Несмотря на то, что главными фаворитами гонки были норвежские лыжники, они в итоге оказались вне подиума.

А победу в скиатлоне праздновали представители команды РОКа. Александр Большунов и Денис Спецов завоевали золото и серебро, а бронзовая награда досталась Ииво Нисканену из Финляндии.

Alexander Bolshunov of ROC wins the #CrossCountrySkiing Men's 15km + 15km Skiathlon and his first Olympic #Gold medal!#Beijing2022 | #StrongerTogetherpic.twitter.com/6rEtCYFfFD