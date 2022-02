Обійшлося без крові. Українські лижники провалили гонку на Олімпіаді-2022

На старт лижної гонки у скіатлоні вийшли чоловіки, які мали подолати дистанцію 30 км. Україну в чоловічому скіатлоні представили два спортсмени Олексій Красовський та Руслан Перехода.

Попри те, що головними фаворитами гонки були норвезькі лижники, вони врешті-решт виявилися поза подіумом.

А перемогу у скіатлоні святкували представники команди РОКу. Олександр Большунов та Денис Спецов завоювали золото та срібло, а бронзова нагорода дісталася Ііво Нісканену з Фінляндії.

Alexander Bolshunov of ROC wins the #CrossCountrySkiing Men's 15km + 15km Skiathlon and his first Olympic #Gold medal! #Beijing2022 | #StrongerTogether pic.twitter.com/6rEtCYFfFD