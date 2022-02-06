Обійшлося без крові. Українські лижники провалили гонку на Олімпіаді-2022

На старт лижної гонки у скіатлоні вийшли чоловіки, які мали подолати дистанцію 30 км. Україну в чоловічому скіатлоні представили два спортсмени Олексій Красовський та Руслан Перехода.
Попри те, що головними фаворитами гонки були норвезькі лижники, вони врешті-решт виявилися поза подіумом.
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А перемогу у скіатлоні святкували представники команди РОКу. Олександр Большунов та Денис Спецов завоювали золото та срібло, а бронзова нагорода дісталася Ііво Нісканену з Фінляндії.
Alexander Bolshunov of ROC wins the #CrossCountrySkiing Men's 15km + 15km Skiathlon and his first Olympic #Gold medal! #Beijing2022 | #StrongerTogether pic.twitter.com/6rEtCYFfFD- Olympics (@Olympics) February 6, 2022
Українські лижники не дійшли до фінішу. Красовського та Переходу лідери перегнали на коло, тому вони закінчили змагання достроково.
Лижна гонка. Скіатлон (чоловіки), 15 км + 15 км
1. Олександр Большунов (РОК) – 1:16,09,8
2. Денис Спіцов (РОК) – 1,11,0
3. Ііво Нісканен (Фінляндія) – 2,00,2
Руслан Перехода (Україна) – не фінішував
Олексій Красовський (Україна) – не фінішував
Нагадаємо, що у чемпіонкою у жіночому скіатлоні стала норвезька спортсменка Тереза Йохауг. А українська лижниця Вікторія Олех стала справжньою героїнею першого дня Олімпіади.
Українська спортсменка із закривавленим обличчям зуміла дійти до фінішу та закінчити дистанцію на 60-му місці, незважаючи на умовляння тренера зійти з траси.