Я їй сказав – зійди! А вона – ні: українку в крові на Олімпіаді похвалив її тренер

Українська лижниця Вікторія Олех, попри 60-й рядок у скіатлоні, стала героїнею другого дня Олімпіади

Скривавлена Вікторія Олех / Фото: скріншот

28-річна Вікторія Олех із Конотопу Сумської області налякала уболівальників – скіатлон 7.5+7.5 км у суботу, 5 лютого, на Олімпіаді в Пекіні вона завершила із закривавленим обличчям.

Жахливі кадри з Олех нікого не залишили байдужим.

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Спершу прозвучало припущення, що це могло бути наслідком її падіння. Але ні.

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"Сьогодні Вікторія боролася сама із собою. На першому колі я побачив, що в неї пішла носом кров, що мене дуже злякало. Порадив зійти з дистанції, але вона не зупинилася – продовжила боротьбу та дійшла до кінця", – цитує сайт українського НОК головного тренера нашої збірної з лижних гонок Олександра Пуцка. Він похвалив Олех за характер.

Нагадаємо, найкращий результат із чотирьох українок у скіатлоні показала Марина Анцибор. Вона посіла 56-й рядок . У наступних гонках тренер чекає на більше.

"Дівчата показали не той результат, на який були готові. Ми розраховували на топ-40-50. Перемерзлий сніг, висота, погодні умови, звісно, вплинули на швидкість навіть топових спортсменів. Але на Олімпійських іграх немає легких трас. Попереду у нас спринт, індивідуальні гонки. Зробимо висновки та спробуємо показати найкращий результат. Головне, щоб усі були здорові, і ми змогли взяти участь ще в естафеті", – зазначив Олександр Пуцко.

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Нагадаємо, не обійшлося без хвилювань 5 лютого і в іншому виді спорту на Іграх. Двоє українців перекинулися на санах.