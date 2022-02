Українка у крові! У Пекіні драматично визначилася перша олімпійська чемпіонка

На Олімпіаді-2022 відбулися змагання зі скіатлону – лижної гонки з елементами переслідування. Лижниці змагалися на дистанції 7.5+7.5 км.

Збірну України у цьому виді змагань представляли чотири спортсменки: Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех та Дар'я Рубльова.

Переможницею гонки та першою золотою медалісткою Олімпійських ігор стала норвежка Тереза Йогауг. Срібні нагороди в активі представниці ОКР Наталії Непряєвої, а бронза у Терези Штадлобер із Австрії.

Найкращий результат з українок показала Марина Анцибор. Вона зайняла 56-те місце. 21-річна Дар'я Рубльова достроково закінчила змагання, оскільки вона відстала на коло від лідерок.

Напруга гонки далася взнаки на українці Вікторії Олех, яка фінішувала вся в крові. Поки що не відомо, що саме сталося із нашою спортсменкою.

Лижна гонка. Скіатлон (жінки)

1.Тереза Йогауг (Норвегія) – 44:13.7

2.Наталія Непряєва (ОКР) +30.2

3.Тереза Штадлобер (Австрія) +30.5

...

56. Марина Анцибор (Україна) +8:40.3

60. Вікторія Олех (Україна) +10.42.0

62. Юлія Кроль (Україна) +12:50.7

63. Дар'я Рубльова (Україна) +1 коло

