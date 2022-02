Украинка в крови! В Пекине драматично определилась первая олимпийская чемпионка

На Олимпиаде-2022 состоялись соревнования по скиатлону – лыжной гонки с элементами преследования. Лыжницы соревновались на дистанции 7.5+7.5 км.

Сборную Украины в этом виде соревнований представляли четыре спортсменки: Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева.

Победительницей гонки и первой золотой медалисткой Олимпийских игр стала норвежка Тереза Йохауг. Серебряные награды в активе представительницы ОКР Натальи Непряевой, а бронза у Терезы Штадлобер из Австрии.

Лучший результат из украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56-е место. 21-летняя Дарья Рублева досрочно закончила соревнования, поскольку она отстала на круг от лидеров.

Напряжение гонки сказалось на украинке Виктории Олех, которая финишировала вся в крови. Пока не известно, что именно произошло с нашей спортсменкой.

Лыжная гонка. Скиатлон (женщины)

1.Тереза Йохауг (Норвегия) – 44:13.7

2.Наталья Непряева (ОКР) +30.2

3.Тереза Штадлобер (Австрия) +30.5

...

56. Марина Анцибор (Украина) +8:40.3

60. Виктория Олех (Украина) +10.42.0

62. Юлия Кроль (Украина) +12:50.7

63. Дарья Рублева (Украина) +1 круг

The first #gold medal of #Beijing2022 has gone to Therese Johaug of Norway in the #CrossCountrySkiing Womens 7.5km + 7.5km Skiathlon.



Congratulations on the first medal of #Beijing2022.#StrongerTogetherpic.twitter.com/yM4OUe5IBz